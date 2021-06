Lauljatar Beatrice meenutab Koit Toomega musavideo filmimist: ta oli nagu hiiglane kahe pisikese tüdruku kõrval

Beatrice meenutab muusikavideo filmimiselt mitmeid huvitavaid seiku, mis seotud just autostseenide filmimisega. «Üks inglane hüppas valgusfoori juures autost maha ja jooksis meie juurde, et kaamerasse «tsau» öelda,» meenutab lauljatar.

«Kui filmisime kaadrit, kuidas Koit autosse hüppas, siis ta hüppas üle tüdrukute ja kui istus, siis tegime nalja, et ta on nagu hiiglane kahe pisikese tüdruku kõrval,» naerab Beatrice. Lõpuks just see kaader videosse läkski. «Natuke kohmakas, aga samas kõige ägedam ja loomulikum. See osutuski kõige paremaks kaadriks,» ütleb Beatrice.