ENNE JA PÄRAST ⟩ Energiajoogi kaanimisest loobunud täidlane neiu näeb nüüd täitsa püss välja!

Sydneys elav Acur oli tuntud energiajoogist niivõrd suures sõltuvuses, et jõi neid kuskil kolm tükki iga päev. Ühes purgitäies Red Bullis on rohkem kui kaks teelusikatäit suhkurt.

Acuri sõnul ei aidanud kaalu kaotamine operatsiooni järgselt anda talle täielikku enesekindlust, mida ta vajas, et end atraktiivsena tunda. Ta mõistis, et peab seadma end prioriteediks ning kuulama iseennast.

«See andis mulle kinduse, et ennast peab armastama, et pean jääma iseendaks, et pean seadma end esikohale, et mul peab olema ükskõik sellest, mida keegi minust arvab ja, et ma tõesti tähendan midagi.»