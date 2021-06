Noor naine postitas Tiktoki video, kus näitab, kuidas on hotellides hommikusöögiks pakutav muna valmistatud. Näha on, et seda tehakse pulbrist ning töötlemisel näeb see välja nagu päris. Siiski on ehtsa kanamunaga siin vähe pistmist.

Naine soovitab kõigil hotellides mune vältida ning süüa neid vaid siis, kui need on värskelt valmistatud. Ilmselge on ka see, et igas hotellis sama tehnikat ei kasutata, kuid siiski teeb see video ettevaatlikumaks nii mõnegi inimese.