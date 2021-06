Allikad: prints Harry ja Meghan Markle'i tütre sünnitähtaeg on väga eriline

Kuninglikust perekonnast lahkunud prints Harry ja Meghan Markle ootavad oma teist ühist last. Praeguseks on juba teada, et sündimas on tütar ja nüüd on allikad avaldanud, et lapse sünnitähtaeg on 10. juuni.

Tegu on väga erilise päevaga, sest just siis oleks oma 100. sünnipäeva tähistanud prints Harry vanaisa prints Philip, kes suri aprillis.

«Beebi sünnitähtaeg on Philipi sünnipäeval ja see oleks neile väga eriline, kui tütar just siis sünniks,» avaldas allikas.

Allika sõnul on paar mõelnud ka nimedele, millest üks oleks Pip, mis oleks lugupidamisavaldus Philipile. «Harry on sünnitähtaega ja võimalike nimesid sõpradega arutanud ja nüüd nad räägivad sellest päris avalikult, kuna päev on väga lähedal.»

Tütre nimeks võib saada ka Lily, mis viitab kuninganna Elizabethi hüüdnimele Lilibet. Muidugi on räägitud ka sellest, et Harry tahab oma tütrele panna nimeks Diana oma varalahkunud ema järgi.

Allika sõnul on aga paar mõelnud pigem Pipile ja Lily'le. «Need ei ole kuningliku perekonna traditsioonilised nimed, aga nad ei ole ka väga traditsiooniline kuninglik paar,» lisas allikas.

Meghan plaanib kodust sünnitust paari California kodus.