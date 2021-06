«Rannamaja» Ada teisest vaktsiinidoosist: reaalselt selline tunne nagu esimesel koroonapäeval

Laupäeva õhtul teatas Ada-Marie Instagrami-lugudes, et sai reedel teise vaktsiinidoosi.

«Paistab, et enamustel on ikkagi hästi läinud see vaktsiini teine doos. Ma ise sain Pfizerit, eile sain, ja terve eilse õhtu oli mu käsi nii valus,» kirjeldas tõsielustaar ja jätkas: «Ma ei saanud käe peale toetada, raskust panna, seda tõsta ja see on siiani väga valus. Mul suri käsi kogu aeg öösel ära ja õhtuks tekkis ka 37,2 palavik.»

«Ja siis ma mõtlesin, et kindlasti läheb paremaks, et need ongi minu sümptomid, aga ei. Täna on reaalselt siuke tunne nagu siis, kui mul esimene päev koroona oli,» ütles Ada-Marie, kellel oli ka eile 37,5 palavik.

«Mul rinnust, kurk kraabib, kipitab seest, mega peavalu, lihasvalu ja ma olen nii väsinud.»

Aga Ada-Marie sai fännidelt tagasisidet, et ka neil oli pärast teist Pfizeri vaktsiinidoosi sarnased sümptomid, mis rahustas tõsielustaari.