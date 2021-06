Karise poeg Peter Murdmaa ütles Elu24-le, et ema ärasaatmisega ei kiirustata. «See ei toimu järgmisel ega ülejärgmisel nädalal, ilmselt kolme nädala pärast. Praegu on kõik natuke liiga värske,» ütles 46-aastane filmimees.

Poeg avaldas, et klassikalises mõttes matust ta korraldada ei kavatse. «Ta ei olnud mingi matuste inimene, talle pole need kunagi meeldinud. Tuleb mälestusõhtu, kui selleks on koht ja aeg,» kinnitas Murdmaa.