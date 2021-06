ELU25 ⟩ Jürgen Rooste: Kuidas loomad peavadki võitma ehk Jumal tänatud, et karusloomi ei tohi enam tappa

Ma mõtlesin sellele lausele, mida nii sageli kasutatakse, ja millega põhjendatakse me erilisust või hinge.

Inimene on ainus loom, kes...

… tajub oma surma.

Kõige karmim on surmatunnetus, -teadlikkus. See on farmides olemas nii sigadel kui lehmadel, tõesti, erineval moel. Elevantidel on surmarongkäigud, vaaladel on surmarituaalid, ahvid ja luiged ja rongad leinavad oma kadunud sõpru. Rääkimata sellest, et taimedki tunnevad mõõturitega talletatavat surmahirmu. Loomadel, nagu inimestel, on enamasti teadmine sellest, et kunagi tuleb surm.

Inimene on ainus loom, kes...

… naerab.

Ma olen näinud kasse ja koeri ja ahve mõne oma kokkukeeratud nalja üle püherdamas. Isegi tuhkrutel on vahel naljakas! Ronkadel kindlasti...

Inimene on ainus loom, kes...

… on loonud mingi märgisüsteemi.

Karud kraabivad puudele märke, koerad jätavad hommikul peremehega jalutades teistele märguandeid. Vaaladel on nii palju häälikuid või helilisi märke, et me pole suutnud neid kõiki dešifreerida. Delfiinid ja šimpansid on õppinud ära meie märgisüsteemi osasid (kaasa arvatud valetamine selle süsteemi sees), meie oleme nende osas alles õppurid.

Inimene on ainus loom, kellel...

… on religioon, hing.

Jahh, me ei tea midagi täpsemat suurte ahvide, vaalaliste, ronkade mõtlemisest, nende süsteemsed käitumised... rääkimata bakteritest või isegi viirustest – me vaidleme alles, kas viirus on elusolend! – kas pole see igatpidi eluspüsimise kultus? Aga vaalade, delfiilinide, ronkade, inimahvlaste, luikede jne puhul on märgatud teadlikke kultuurilisi liine, on märgatud kurbust lähedase lahkumise pärast (elevandid raputavad tänini antropoloogiat, sead reageerivad rituaalides oma lähedaste surmale, jah, isegi taimed tajuvad teiste surma...)

Inimene on ainus loom, kellel

… on õnnestunud vallutada kosmos.

Kuulge, see on naeruväärne, me teame, et kosmilistesse kaugustesse rändavad pigem igasugused ainuraksed ja bakterid ja ekstremofiilid, nt loimurid. Inimestel on Kuulegi pääsemisega jama.

Inimene on ainus loom...

… kes oskab neid küsimusi esitada.

Ma ei ole sugugi kindel. Varesed mu maja ümber ilmselgelt küsivad endalt neid küsimusi, mu kassid reageerivad maailma muutustele... Vaalade keelt pole me suutnud kogu oma lingvistikaga ja bioloogiaga avada, kogu me arenenud keeleteaduse ja zooloogia juures pole me suutnud vaalaliste (keerulisemaid) arutelusid tõlkida, kuigi me märkame, et neil on väga palju keelemärke... Millest me räägime? Lein, lein, jah, on loomadele omane. Kel kunagi on olnud paar looma koos, ja üks on lahkunud me sääst, see on näinud, et lein on loomadele omane.

Inimene on ainus loom, kes...

… on loonud ühiskonna ja süsteemi, tehnika.

Kuulge! Termiidid, sipelgad, herilased, mesilased! Kärgne mõistus! Rääkimata sellest, et ma olen oma silmaga näindu tööriistu kasutamas nii lihtsaid elukaid nagu varesed ja sudaani maasarvikud (oksaga millegi väljarookimine, kui neil vaja, mängule ja suhtlemisele ahvatlemine).

Inimene on ainus loom, kes...

… tunneb keerulisemat ultrahelitehnikat ja tajub masinate abil magnetvälju.

Vabadust, me oleme mitu kraadi maas nahkhiirtest, vaalalistest, lindudest, jah, isegi lindudest. Rottidest, kes tajuvad millegipärast jama enne me andureid. Kuidas õigupoolest lõpetada see lause:

Inimene on ainus loom, kes...