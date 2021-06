VIDEO ⟩ Tenniseikoonidel Prantsusmaa lahtistel toss väljas: Federer loobus, Serena Williams ei suutnud platsil liikuda

Šveitsi tennise suurmeister Roger Federer loobus ise. Ta pidi mängima esmaspäeval Matteo Berrettiniga, kuid teatas pühapäeval, et jätab turniiri pooleli. Federerile sai saatuslikuks laupäeva hilisõhtul kolm ja pool tundi kestnud kohtumine, mis lõppes kohaliku aja järgi 43 minutit pärast keskööd. Federer võitis sakslast Dominik Köpferit 7:6, 6:7, 7:6, 7:5, aga turniiri jätkata ei suutnud, vahendas Tennisnet.

«Pärast kaht põlvelõikust ja rohkem kui aasta kestnud taastusperioodi on mulle tähtis kuulata oma keha ja kindlustada, et teel täieliku taastumiseni ma ennast liiga ei kurnaks,» ütles Federer. «Pärast arutelu oma tiimiga otsustasin katkestada Roland Garrosi turniiri. Kuid olen rahul, et sain mängida kolm matši. Pole paremat tunnet, kui olla tagasi väljakul,» kirjutas šveitslane Twitteris.