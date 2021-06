Näitleja Juss Haasma meenutab kohutavat rolleriõnnetust: pikka aega oli uinumisega raskusi

«Läks kolm-neli kuud mööda. Üks hetk olin rahunenud ja käisin uuesti kogu selle õhtu läbi. Ja vot siis oli valus moment,» rääkis Juss, kuidas teda valdasid järsku jõuetus, raev ja pettumus. «Siis minu peegelpilt või see, mis ma nägin, see võttis sellise teistsuguse tähenduse.»

«See, mis mul näos on, see on peegliarm,» rääkis 35-aastane Juss. Nimelt löödi kaikaga sõidu ajal talle rolleri peegel näkku. «Mingi kohalik meesterahvas lõi. Ära küsi, miks ta seda tegi.» Selle tagajärjel kaotas roller juhitavuse ja paiskus teelt välja, haiglas tehti Jussile operatsioon ja peaaegu 50 õmblust.

«Mäletan seda, et järsku mul oli kõik must, mitte midagi ei näinud ja siis ma vajutasin esipidurit, maandusin otsapidi vastu asfalti ja järgmised pildid olid juba haiglas,» meenutas näitleja kohutavat õnnetust. «Õnneks üks sõber sõitis minust eespool, kes hakkas kohe minuga tegelema, abi otsima,» meenutas Juss ja lisas, et see juhtus vaiksel ja inimtühjal tänaval.