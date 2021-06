Kodanik pärib aru: Piritale rajatud väliujula on super, aga kus on trepp?

Nädalavahetuse soojad ilmad meelitasid pealinlased välja. Üks kodanik leidis end aga Pirita jõe kaldalt, kus teda tegi murelikuks pealtnäha valmis väliujula, millel puudus trepp.

Kodanik päris aru, küllap ekslikult, Facebooki grupis «Viimsilased»: «Tere, Pirita linnavalitsus! Teie poolt Piritale rajati väliujula on super, aga kus on ronimiseks trepp? See on suur miinus.»

Samuti palus ta, et viga parandataks: «Ujumissillal peab olema ka trepp, kus inimesed üles saaksid. Parandage see viga ära. Aitäh!» Postituse all oli keegi palunud, et ka kaldtee võiks olla.

Mõned postitust kommenteerinud Viimsi elanikud tõid esile, et palve esitati vales Facebooki grupis. Oli ka neid, kes viitasid sellele, et väliujula peaks valmima alles jaanipäevaks.

Kodanik tundis muret, et Pirita väliujulal puudub trepp. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat kinnitas Elu24-le, et 25-meetrine välibassein ei ole tõesti veel valmis. «Väliujulat ei saa avada enne, kui kõik tööd on lõpetatud, ja lepingu tähtajaks oleme määranud töövõtjale 19. juuni 2021,» täpsustas Liinat.

Selleks ajaks saab välibassein ka vajaliku trepi, mille puudumise pärast murelik postitus Facebooki tehtigi. «Väliujulale lisandub trepp, kaldtee ja puhkealad, kuid need elemendid on väliujulale lisandumas tööde käigus.»

Liinat kinnitas, et kui ujula on valmis, siis antakse sellest avalikkusele teada. Väliujulas saab ujuda nii soojemal ajal kui ka talvel, et harrastada talisuplust. Väliujulasse pileteid müüma ei hakata, selle kasutamine on kõigile tasuta.

«Kuna tegemist on veekoguga ja siin käivad ka alaealised, võtame siia valve peale kui ka paneme vastavad viidad, vetelpäästerõngad, et inimestel oleks ikkagi ohutu,» rääkis Liinat «Reporterile».

Neljarealise väliujula ehitustööd on kestnud juba mai keskpaigast. Mai lõpus tegeleti ala puhastamise ja süvendamisega, vahendab Tallinna Televisioon. Väliujula rajamine koos ettevalmistustöödega läheb maksma 80 000 eurot, vahendab «Reporter».

Pirita jõe väliujula 1930. aastatel. FOTO: Rahvusarhiiv/Oskar Viikholm

Pirita jõel on aegade jooksul olnud mitu ujulat ja vettehüppetorni ning väliujula on ajalooliselt olnud linlaste seas populaarne sportimise paik, vahendab Postimees. Seega on tegu omamoodi taastamisprojektiga. «Me üritame taastada Pirita kunagist au ja uhkust ja hiilgust, et kunagi Eesti ajal oli siin mitmeid väliujulaid ja -basseine,» täpsustas Pirita spordikeskuse direktor Priit Aunroos.