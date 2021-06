GALERII ⟩ 85-aastane Raplamaa memm pidas koerakolooniat nii hulludes tingimustes, et šokeeris isegi loomakaitsjaid

Eestimaa Loomakaitse Liit kirjutas eile oma Facebooki lehele loo, kuidas nad päästsid Raplamaalt üle 60 koera. Liidule anti aga juba aastate eest märku, et 85-aastasel vanaproual on koerakasvatus üle käte läinud.

«Riietusime kaitserõivastustesse ja sukeldusime ammoniaagihaisu, koerasita ja uriini sisse. Maja põrand oli ühtlaselt kaetud sita ja uriiniga. See oli seal olnud nii kaua, et tekitanud kohati lausa kihi põrandale. Roomasime sõna otseses mõttes sita ja kuse sees, et kappide ja rämpsuhunnikute alt koeri kätte saada. Neid oli väga palju ja alati, kui juba tundus, et kas nüüd said kõik, leidus ikka mõni, kes oli ennast osavalt kuskile ära peita suutnud,» kirjeldasid liidu töötajad koerte püüdmist.