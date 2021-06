VIDEO ⟩ Marilyn Kerro kõhe ennustus sügiseks: näitab Eesti noore sportlase surma

«Kui eelmine aasta läksime suvele vastu, siis kõik oli avatud ja jäigi avatuks. Inimesed said täiel rinnal nautida. Mina tegin seminare, käisin ringi, reisisime vabalt. Mingit probleemi ei olnud. Mina see aasta seda siiski ei näe,» ütleb Kerro.

Kaardid näitavad, et mingid riigid pannakse taas lukku. «See reisimine ikkagi ei ole enam nii vaba. Ikkagi näen, et suve jooksul suure tõenäosusega, me ühe korra veel mõneks ajaks võime kinni minna või siis ei leevendata nii palju neid piiranguid või siis pannakse uuesti peale nad lihtsalt kui vaja.»

Kerro ennustab, et kuskilt kuningriigist saame peagi halvad uudised. «Võimalikud surma uudised. Kuningriigi kaart tuleb huvitaval kombel, surmateade...Heleda peaga meesterahvas.»

Sügis

Kerro näeb, et sügisel jätkub kõik jälle nii nagu eelmiselgi. «Siin näitab ka, et inimesed on juba väsinud, keegi ei viitsi enam seda kuulata ja hakatakse suhteliselt käega lööma, mis on täiesti arusaadav tegelikult.

Sügisel on ennustuste kohaselt taas uut lainet oodata. «See võib kusjuures isegi veel suurem laine tulla. Praegu oli see teema Indiaga, et seal massiliselt surevad. Meil võib isegi tegelikult selline stenaarium juhtuda, mis on väga kummaline, kuna vaktsineerituid on nii palju juba.»