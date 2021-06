Hundispets Peep Männil voblajuhtumist: mul kuuris närivad hiired voblasid, ei juhtu nendega midagi!

Räpinas toimuvaga seotud Facebooki gruppi kirjutas Kristina Traks pahase postituse esmaspäeva hommikul.

«Kas keegi tunneb kedagi, kes teab kedagi, kes viis Meerapalu soo äärde pagasnikutäie voblasid. Palun öelge sellele voblainimesele edasi, et ta on täielik idioot,» põrutas Traks.

«Tulisoolase vobla koht ei ole metsas, kus seda võivad süüa linnud ja loomad. Neist vobladest ühe nööritäie tirisin välja lähikonnas asuvast hundiurust, kuhu hundipere oli selle viinud heas usus poegade toitmiseks. Loodetavasti ei söönud nad seda soolakala liialt,» tundis ta muret.

Traks jätkas: «Rääkimata sellest, et kalanöör võib loomadele ümber kaela minna ja ei pea vast kirjeldama, mis siis saab. Sul, voblamees, on sellest suva, aga mul ei ole. Väga loodan ka, et lähikonnas pesitsev kotkapaar pole oma tibudele soolakala viinud. Sina, idioot, proovi seda kala anda oma kanadele, koerale või kassile ja vaata, mis juhtub.»

Räpsukate Facebooki jäetud postituses tunti muret, et hundiuru lähedusse jäeti soolatud voblad. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Lisaks ei mõistnud postituse tegija, miks voblad üldse loodusse jäeti. «Mis pagana mõte oli neid kalu püüda, kui sa nad lihtsalt soolaga ära rikkusid ja metsa vedasid?! Ei meeldi selline mõttetu raiskamine.»

Traks oskas öelda, et voblad tekkisid metsa alla möödunud nädalal. «Voblasid oli vähemalt kümme nööritäit, pool 200-liitrist prügikotti sai täis,» lisas ta lõpetuseks ja jagas ühtlasi nelja pilti.

Postituse kommentaarides pakuti, et ehk vedasid hundid voblad kellegi räästa alt ise minema. Soolased kalad metsast kokku korjanud Traks mainis, et selline olukord tundub ebareaalne.

«Arvestades seda, kelle jäänused vedelesid ümberringi, siis oli pere tegelenud jahiga nii nagu hundisoole kombeks. Kui 200 meetri kaugusel vedeleb voblahunnik, matkab hundipere kilomeetrite kaugusele kellegi taluhoovi räästa alt vobla varastama?»

LOOM EI OLE RUMAL

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil on huntide elu Eestis jälginud kaks kümnendit ning teda see olukord murelikuks ei tee. «Loom ei ole rumal. Kui vobla on soolane, siis ta lihtsalt ei söö seda. Mul kuuris närivad hiired voblasid, ei juhtu nendega midagi, eks see ainult tavapärasest enam janutama ajab,» nentis ta.