Tasuta telkimisplatsist hirmkalli puhkemajani: ööbimiskohtade valik Rally Estonia ajal on mitmekesine

Rally Estonia toimub teist aastat järjest WRC-sarja raames. Sellele eelnenud 2020. aasta Rally Estonia toimus erakordsetes oludes ning oli esimene nii suurearvulise publikuga ülemaailmne tiitlivõistlus, mis korraldati COVID-19 tingimustes ja mis lõppes ilma ühegi nakatumisjuhtumita, vahendab rallyestonia.ee.

11. jaanuaril võitis Rally Estonia tehtud töö eest ka WRC-sarja Asahi Kasei Team Spiriti auhinna.

Sama turvalise ralli nimel nagu 2020. aastal tehakse taas tihedat koostööd terviseametiga. Nende soovituste alusel otsustab Eesti Vabariigi valitsus hiljemalt 28. juunil 2021, kuidas ja kui palju pealtvaatajaid rallile lubatakse, lähtudes nakatumise olukorrast ja prognoosist. (Vajadusel tagavad WRC Rally Estonia korraldajad rallipasside tagasi ostmise võimaluse.)

Kuigi praegu ei ole veel täpselt teada, kui palju pealtvaatajaid üritusele lubatakse, siis sellegipoolest on ralli nädalavahetusel ööbimiskohtade valik suur ja lai.

ÖÖBIMISKOHTADE PAKKUMISED

Taas kogub Rally Estonia oma koduleheküljel öömaja pakkumisi. «Hindade määramisel palume teil jääda mõistlikkuse piiridesse – nii saame anda külalistele edasi sõnumi, et nad on Lõuna-Eestisse oodatud nii sel kui ka järgmistel aastatel,» kirjutati ralli kodulehel.

Sinna on juba praegu rallihuvilistele tekkinud suur valik võimalikke ööbimiskohti (hetkel üle saja), kus on märgata nii taskukohaseid kui veidi kallimaid pakkumisi.

Näiteks saavad huvilised täiesti tasuta ööbida Kambja vallas asuval telkimisplatsil. «Ööbimiseks tasuta eksklusiivne telkimisplats! Asub looduskaunis kohas, Tartu linnast kolme kilomeetri kaugusel. Seltskonna nõrgematele pakub tuule ja tormi eest peavarju retrobuss (mahutab ca 4–5 inimest). Võimalus kasutada pinki, lauda, grilli, karastada ennast kaevuveega. Ainus tingimus – ole tore!» kirjutatakse telkimisplatsi kirjelduses.

Praegu on see ka ainus ööbimiskoht, mis rallihuvilistelt raha ei nõua. Järgmise telkimisvõimaluse leiab Mustvee vallast ja seal küsitakse öö eest 5 eurot. Kõige kallima telkimisplatsi leiab aga Kanepi vallast, kus ühe öö hinnaks on märgitud 150 eurot. «Raanitsa katse pealtvaatamisalani 500–1000 meetrit, lisamugavusi pole,» kirjeldatakse Kanepi valla telkimisplatsi.

Veel leiab ööbimiskohtade valikust võimaluse magada Mustvee vallas rahvamaja põrandal madratsil, kuhu mahub umbes 20 inimest. «Madratsid on kohapeal olemas. 17.07 kiiruskatseni on rahvamajast 1 km kõndida. Ööbimine sisaldab hommikusööki ja olemas on ka neli tualetti ning kaks duširuumi.» Üks öö läheks maksma 30 eurot.

Muidugi on valikus ka näiteks Otepääl asuv hotell Karupesa, kus üks öö maksab 75 eurot, Tõrva vallas asuv lossispaa Wagenküll (ülemisel pildil), kus öö eest tuleb maksta 129 eurot ning näiteks 395 euro eest saab ühe öö veeta Kuutsemäe puhkekeskuses.

Kallimate ööbimiskohtade seast leiab aga Sootamme järvemaja (450 eurot öö), Valentini puhkemaja Otepää kesklinnas (600 eurot öö) ning Lombi (7 inimest) ja Lili (13 inimest) puhkemajad Otepää vallas, kus küsitakse öö eest vastavalt 700 (100 eurot inimese kohta) ja 750 eurot (umbes 57 eurot inimese kohta).

Rally Estonia kodulehel on ka kolm tuhandeeurost pakkumist ja Tartu kesklinnas saab terve majutusasutuse üheks ööks 1500 euro tasumisel. «Meie majas on kokku viis ühetoalist, kaks kahetoalist ja üks suur kolmetoaline sviit. Kõik korterid on uued ja kõikide mugavustega,» kirjeldatakse kaheksatoalist ööbimiskohta, mis mahutab 24 inimest. Kui kogusumma 24 inimese vahel ära jagada, peaks iga külaline öö eest tasuma 62 eurot.

Kuid Tartu kesklinna ööbimiskoht ei ole praegu teoreetiliselt kõige kallim! Mustvee vallas asuv Koseveski puhkemaja on ühe öö hinnaks märkinud 2190 eurot. Puhkemajas on aga kokku seitse tuba ja koguni 31 magamiskohta. Ühe magamiskoha hinnaks kujuneb sel juhul umbes 70 eurot.

Kogu nimekirja Rally Estonia ajal saadaval olevatest majutusasutustest leiad SIIT.

Rally Estonia on 2021. aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.–18. juulini 2021.