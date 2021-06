Afanasieva rääkis saates, et sai eelmisel aastal ähvarduskirja, mis oli nii karm, et naine otsustas pöörduda politseisse. «Võlgnik oli väga selgelt kirjutanud, et kui ta vanglast vabaneb ja ma pole tema täitemenetlusi kustutanud, tuleb ta minu büroosse pommiga ja saadab meid Allahi juurde,» rääkis kohtutäitur.