19-aastane suunamudija Sofia Matvejev õpetab tissimehi: mul pole nii suur lett, mida näidata

«Nimelt naiseks olemine on tegelikult suhteliselt raske, mõtlen selle all välimust! Hetkel on paljud noored kutid või poisid vanuses 11 kuni 16 sellised kõvad vennad, et küll on nende jaoks mõned neiud pesulauad ja teised piimariiulid. Mis neile üldse sobib ja mida nad üldse siis tahavad,» arutleb neiu.

Matvejev ütleb, et siia ilma tulles ei saa valida, millise kehaga sünnitakse. «Teiseks, mis vahet seal on, milline rind kellelgi on. Kas see muudab kuidagi inimest ennast (seest näiteks), rind ei määra ju tegelikult mitte midagi. Kolmandaks kõikidel naistel on näitekst ka rinnad erinava suurusega ja see on täiesti okei. Osadel on vahet rohkem märgata, osadel ei ole märgata. Ka meestel on ju üks nibu kõrgemal kui teine.»

Tüdruk tunnistab, et talle pole loodus suuri rindasid andnud, kuid teda see ei huvita. «Ma olen õppinud ennast armastama sellisena ja mingi väikese poisi arvamus, mind ei huvita ja ka teiste meeste! Mul on mees olemas juba pea kolm aastat ja ta on rahul nende rindadega, mis mul on! Ta ei ole õnneks mingi rinna peal väljas, vaid tahab elust rohkem kui mingit pepsi või tissi.»

Kommentaarile vaatamata mõistab Matvejev, et teismelistel poistel ongi vaja veel veidi kasvada ja areneda. «Mida vanemaks saate, seda rohkem ma loodan, et hakkate mõistma seda kõike! Te ei leia endale nii naist, kui te vaatate ainult, et naisel oleks selline rind nagu soovite ja selline pepu ja üldiselt keha, mida sa sooviksite.»