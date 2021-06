Roppkallis moefirma valmistab köögiviljadest käekotte: ma ei kannaks seda isegi siis, kui ma saaksin selle tasuta!

«Kõik on detailides» ja «värske puudutus» kirjutas Hermes postituses ja jagas fotosid kummalistest käekottidest. Kuigi tegu on vaid sotsiaalmeedia tarvis loodud reklaamfotodega ja kotte tänavapildis ei näe, tuleb tõdeda, et peab olema ütlemata andekas, et valmistada kurgist, kapsast ja sparglist käekott.

«Ma ei saa enam aru, kas see on nali või ei» ja «kas Hermese digiturunduse tiimiga on kõik okei?» kirjutas keegi. «Ma ei kannaks seda kotti isegi siis, kui ma saaksin selle tasuta» ja «see on ainsal kujul salat, mida ma ostaks» naljatasid teised. Mitmed tõdesid, et kott oleks lausa ideaalne veganitele ja herbivooridele. «Ma olen Hermesvoor,» sõnas üks.