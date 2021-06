Lauljatar Merlyn Uusküla teatas Facebookis, et vestles Kaja Kallasega meelelahutusvaldkonna piirangutest ja õige pea on oodata häid uudiseid. Tõsi ta on, sest täna selguski, et sellest reedest kaovad piirangud meelelahutusasutuste lahtiolekuaegadele.