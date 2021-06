GALERII ⟩ Mis toimub? Tallinnas Köie tänaval käib elu kui 19. sajandil

«Täna on siis see koht, kus Tatikal ja tema kaltsakatel on valmis saanud lennumasin, mida minnakse nüüd uhkelt vette laskma. Olemegi loonud sellise ajastu tänava siia Köie tänavale ja tegelikult oleme me ju Viljandis oma terve filmiga. Aga see on selline koomiline situatsioon, kus nad üritavad ka oma salaarmastusele Agnesele muljet avaldada ja lükata uhkelt masinat veekogu poole,» ütles Tatter.

Eduard Bornhöhe loo «Kuulsuse narrid» tegevus toimub 19. sajandi lõpuaastatel. Köie tänaval ja Tallinnas on täna viimane võttepäev. «Täna me lõpetame kuskil kümne, poole üheteistkümne paiku ja siis me jätkame 27. ja 28. juunil Viljandis järve ääres.»

Tatter ütles, et Köie tänava inimesed on suhtunud nende tegevusse väga mõistvalt. «Me oleme väga tänulikud selle üle, et lastakse meil siin kunsti teha. Eks me siis täna öösel koristame ja peseme selle tänava puhtaks. Suur tänu neile inimestele, kes lubavad meil siin suuremalt teha!»

Peale tänaval filmitu tehakse võtteid ka siseruumides. «Meil siinsamas Köies on kaks krunti ja üks maja, kus on ka sisevõtted ja kus on ka Tatika maja, Saalomoni maja ja Agnese maja. Meil vedas, et sai kõik ühe kompleksi peale: saime nii tänava kui ka maja ja ka maja sisemiselt, mis on filmitegija märg unenägu.»

Praegu on Köie tänava võtetel koos suur kamp. Lisaks peategelastele ja võttemeeskonnale on kohal ka abi- ning lisanäitlejad. Tatter täpset inimeste arvu öelda ei osanud, kuid nentis, et võtted toimuvad ikka suure pundiga.

«Meil on nüüd vaja oodata veel soojasid ilmasid, et saaksime rannavõtteid teha. 27., 28. juuni on siis viimane, aga Tallinnaga lõpetame tänasega,» ütles ta.

Peategelasi Saalomon Vesipruuli ja Tatikat kehastavad Karl Robert Saaremäe ja Veiko Porkanen.

Filmis mängivad veel Maiken Pius (pesunaine Agnes), Ott Sepp (Värdi), Saara Nüganen, Marian Heinat, Loviise Kapper, Argo Aadli, Margo Mitt, Vallo Kirs, Margus Jaanovits, Guido Kangur, Stefan Kristofer Soeson, Ott Raidmets, Tiit Sukk ja Jüri Lumiste.