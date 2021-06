KLÕPS ⟩ Liina Ariadne Pedanik säras Türgi vetes mündikarva bikiinides

Reisile läinud paarile tuli suure üllatusena, et Türgi ei nõudnudki mingisugust koroonatesti. «Tagasi tulles, kui sa ei ole vaktsineeritud, pead sa olema eneseisolatsioonis ja tegema testi. Meie oleme täielikult vaktsineeritud, millest tulenevalt saime me naasta tavategude juurde,» jutustas Martti Hallik Instagrami loos.

«Puhkust, kui tõesti on vaja, tuleb võtta. Siinkohal jällegi, kui te lähete kuhugi väljapoole, siis parem oleks, et oleks läbi elanud või vaktsineeritud, sest need inimesed ei hoia mingit distantsi,» tõdes Martti. Koos kallima Liina Ariande Pedanikuga nauditi kõike, mida Türgil parasjagu pakkuda oli – käidi ujumas ja imetleti loodust.