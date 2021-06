Juunikuu jooksul oodatakse Toompeale riigikogu ette meeleavaldajaid abieluvõrdsuse eest streikima. Meeleavalduse eesmärk on näidata valitsusele, et eestlased hoolivad võrdsetest õigustest ning toetavad samasooliste abielu seadustamist. «Teeme Eesti pride'i kuul vikerkaarevärviliseks!» kutsutakse üles.

Streiki veab Artjom Trohhatšev, kes on lubanud, et istub terve kuu igal vabal päeval riigikogu ees. Siiani paistab piltidelt, et temaga on liitunud vaid üksikud teised noored.