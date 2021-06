Vikerkaarelipu all: Toompea geiprotestija tõmbas pildile Helmete noorima lapse

Juunikuu jooksul oodatakse Toompeale riigikogu ette meeleavaldajaid abieluvõrdsuse eest streikima. Streiki veab Artjom Trohhatšev, kes on lubanud, et istub terve kuu igal vabal päeval riigikogu ees. Siiani paistab piltidelt, et temaga on liitunud vaid üksikud teised noored.

Täna püüdis Trohhatšev vanalinnas pildile Helle-Moonika ja Mart Helme 16-aastase tütre, kes meeleavaldusel ei osalenud. Aktivist riputas pildi Facebooki gruppi «Streigime abieluvõrdsuse eest», kuhu kirjutas: «Vaadake, kelle ma leidsin vanalinnas!»

Tüdruku ema Helle-Moonika Helme sõnul kasutati last aga poliitilisel eesmärgil ära. «See ei ole normaalne, kuidas temaga käituti. Ta istus tänaval välikohvikus oma sõbraga, tuldi juurde, aeti juttu. Siis küsiti, kas tohime pilti teha, pandi talle lipp õlale. Oligi kõik, mindi minema. Siis tehti pressiteade, et ta on üks meie hulgast, aga seda ta kindlasti pole,» kirjeldas Helle-Moonika.

«Mu laps on praegu kodus ja on täiesti endast väljas selle pärast, kuidas teda provotseeriti ja kuidas temaga manipuleeriti.»

Ema sõnul pole tütar geiaktivistidega kuidagi seotud ega tunne Trohhatševit. «Ta ei olnud nende seltskonnas, ta lihtsalt istus kohvikus. Ta ei ole kunagi käinud nendel üritustel, tal ei ole nende hulgas mingeid sõpru,» kinnitas Helle-Moonika.

Helle-Moonika sõnul on terve pere juhtunust šokis. «Teine pool võib rääkida mida iganes, aga tõestus on see, et mu laps on praegu kodus ja on täiesti endast väljas selle pärast, kuidas teda provotseeriti ja kuidas temaga manipuleeriti. Ta ei ole nende hulgas, vaid ta tuli koju,» sõnas ema.

Mart ja Helle-Moonika Helme. FOTO: Erakogu

Trohhatšev kinnitas Elu24-le, et kohtas tüdrukut kohvikus, kuid tema versioon juhtunust on pisut erinev. «Ta istus minu sõbraga kohvikus, sõber märkas mind ja kutsus enda juurde. Hakkasime rääkima ja pakkusin, et teeks pilti,» rääkis aktivist.

Trohhatševi väitel ei pandud pilti üles tagaselja, vaid Helmete tütar oli sel hetkel temaga koos. «Kui me omavahel rääkisime, siis ta ütles küll, et on liberaalne inimene ja toetab meid. Sellepärast ta tegigi minuga pilti,» kinnitas noormees.