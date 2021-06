Pedagoogiks õppinud Seidi võitleb kriitikutega: õpetajatel on oma elu, mõnel värvikam kui teisel

«Meediakanalid räägivad, kuidas õpetajaid on nii vähe, ja kui mina, natuke rohkem tuntud inimene, saan selle eriala kraadi kätte, on see probleem? Inimesed peaksid õnnelikud olema, et noored õpetajaks õpivad,» kirjutab Seidi Voogre sotsiaalmeedias.

Seidi ütleb, et pedagoogika on tõesti eriala, kus ta näeb end töötamas ja mis on talle väga südamelähedane.

«Inimesel on erinevad sotsiaalsed rollid ja õpetajana ma käituksin positsioonikohaselt ilmselgelt. Ega ma ema, ülemuse või sõbrannaga ei käitu ka ühesuguselt ju. Minu jaoks on see loogiline, et õpetajatel on oma elu, mõnel võib-olla värvilisem kui teisel. Ja kuidas saavad inimesed nii vastumeelsed olla noorele uuendusmeelsele õpetajale, kes mõistaks lapsi paremini tänu sellele?»