ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kuidas astuda pasunasse? Kalle Laaneti ja Eesti Kaitseväe orkestri näitel.

Teisipäeval kukkus kolinal läbi umbusaldusavaldus Kalle Laanetile, mida oligi oodata. See aktsioon kujutaski endast pigem meelelahutuslikku pasunapuhumist, ei midagi tõsist. Sealjuures on kõigile teada, et üks asi, mille pärast Kallest vabaneda taheti on Kaitseväe orkestri laialisaatmine. Ühiskond arvab üsna üksmeelselt, et see oleks korralik pasunasseastumine. Ämbreid kolistatakse niigi, aga pasunasse pole keegi astunud, ehkki pasun võib olla ämbrist oluliselt suurem.

Katseväe orkestri laialiajamine on paduloll uid, selge see. Ja see uid imbub aegajalt ikka alumisest sahtlist välja, kui vaja siva kusagilt "kokku hoida" – ehkki laiem üldsus ei pruugi seda teada. Viimati kaaluti seda eelmise valitsuse ajal aasta tagasi, aga orkestri hinguselesaatmist on varemgi kaalutud – kolm korda kindlasti.

Sümbolväärtused exeli tabelisse ei mahu

Saata laiali Kaitseväe Orkester oleks tõeline jalaga pasunaskolistamine, mis ei läheks riigialamatel meelest veel hea tükk aega. On lihtsalt mingid sümbolväärtused, mille olulisust ei saa automatiseeritud noorametniku ekselitabeli abil kalkuleerida. Me ju ei mõtle, et üürime kasiinole välja Riigikogu hoone? Mõned ehk isegi mõtlevad, aga enamuses nad ei ole. Riigikogu hoone üürimine kasiinole oleks pasunasse astumine.

Vaatame korraks minevikku: Kaitseväe Orkester asutati vabadussõja aegu, mil oli puudu absoluutselt kõigest. Aga ometi leiti see ressurss I jalaväepolgu juures. Orkestrit ei kippunud keegi laiali saatma, et mitte pasunasse astuda; sellega sai hakkama 1940. aasta nõukogude okupatsioon. Ja 1993 orkester taastati, mil – justnagu 1918 aastalgi – lokkas riigis paduvaesus. Ometi see ressurss leiti.

Mis siis nüüd lahti on, et vaja äkki pasunasse astuda, ehkki elame paremini kui eales varem?

Kui me mõtleme kategoorias "sõda"

Küsimus ei saa olla ainult selles, et hakkame kokku hoidma, sest siis saab rohkem padruneid või kaitsevõimekust suurendada. Hinnanguliselt hoiaks orkestri lõpetamine kokku aastas umbes 1,1 kuni 1,2 miljonit. Kes sõjandusest midagi teab, aimab isegi, et selle eest ei suurenda kohe mitte mingit võimekust. Pigem tundub, et Kaitseväe juhtoinad oskavad mõelda kategoorias "sõda", mitte aga kategoorias "riik".