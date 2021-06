METSIK ⟩ Relvad varastanud lapsed pidasid korrakaitsjatega maha pika lahingu

Politsei ajas Florida Metodistlikus Lastekodust putku pannud 14-aastast Nicole'i ja 12-aastast Travist taga, kuna viimasel oli suhkruhaigus. Seejärel said nad aga teate, et naabruskonnas on ühte majja sisse murtud.

Sealjuures hoiatas omanik, et ta kodus on relvad ja 200 padrunit moona. Kohale saabunud politsei sattuski vastamisi lastega, kes olid relvastatud majast leitud pumppüssi ja AK47 automaadiga.

Marus šerifi sõnul näitasid tema mehed üles suuremat vaoshoitust kui ta ise oleks suutnud. «Ma olen vihane, sest halvemal juhul me mataks täna kedagi. Nad said tõsiselt tinarahet. Minu teada oli AK47 salv lõpuks tühi,» kirjeldas ta.

«Nad ähvardasid mu mehi tappa,» sõnas politseinik. Chitwoodi sõnul on need lapsed täiesti «saatanlikud». «Mida me valesti oleme teinud, et 12-aastane ja 14-aastane peavad politseile niimoodi vastu hakkamist normaalseks?» pahandas ta pöördumises. «Mille kuradiga tegeleb alaealiste komisjon, kui saadab lapsi kohtadesse, mis neist jagu ei saa?»