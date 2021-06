22-aastane Tsitsipas jõudis slämmiturniiri poolfinaali kolmandat korda järjest, kuid seni ei ole ta järgmist sammu astuda suutnud. Veebruarikuus Austraalias oli just Medvedev see, kes sulges Tsitsipase tee finaali. Teisipäeval Pariisi saviliivaväljakul sai kreeklane veenva revanši.

Tsitsipas ütles matšijärgses väljakuintervjuus, et tegi selleks kõik, et mitte lasta Medvedevil domineerida. «Arvan, et mängisin ühe oma parematest matšidest, suutsin teda piisavalt suruda, et ta ei saaks oma mängu mängida,» sõnas ta.