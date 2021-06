27-aastane vabavõitleja Paige VanZant sai hiljuti lüüa paljaste rusikatega võitluses Bare Knuckle Fighting Championshipi (BKFC) debüüdis Britain Harti käest. Nüüd on ta võtnud eeskuju teistelt naisvabavõitlejatelt, kes on omale OnlyFansi konto teinud. Ikka selleks, et sissetulekuid suurendada.