43-aastane vürstinna on Lõuna-Aafrikas lõksus ja ei saa veel niipea Monacosse tagasi minna, kuna ta haigestus. Teda ei vaeva siiski koroonaviirus, vaid hingamisteede probleemid, teatab metro.co.uk.

Charlene jagas möödunud nädalal sotsiaalmeedias fotosid oma Aafrika reisist. Piltidel on näha, et vürstinnal on uus sportlik soeng.