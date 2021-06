VAATA JÄRELE ⟩ Katrin Lust tegi otsereportaaži Tartu kultusbaarist Sodiaak, mis korraldas reedel oma viimase kräu!

Pidu ja otseülekanne algasid reede õhtul kella kuuest ja üritus kestis 22ni. Otseülekannet saad vaadata järele ka Facebooki vahendusel SIIT.

Aastakümneid tegutsenud peokoha saadavad ära Arnold Oksmaa, Marco Tasane, Dark Velvet, DJ Heiki, Kasatšoki-Jüri, Popstaar Raits ja paljud teised, kes tähtsal õhtul lavale astuvad.

Peoõhtu galeriid näed SIIN:

Rahvas vajab kärtsu, mürtsu, pulli!

DJ Heiki sõnul esinevad lõpupeol Eesti kõige värvikamad ja andekamad sõuartistid. «Ise olen selle kohaga seotud olnud rohkem kui kümmekond aastat, pea 20 aastat, see on tohutu aeg,» rääkis Heiki ja lisas, et värvikaid sündmusi on olnud liiga palju, et üht või teist esile tuua.

Kasatšoki-Jüri esines Sodiaagi SuveLõpuSimmanil. FOTO: Joakim Klementi

DJ sõnul on Sodiaak Tartus paljudele koduks saanud, kuna sarnast programmi mujal ei pakuta. «Kui mujal pakutakse ühtesid ja samu artiste, siis see ammendub ja inimesed otsivad vaheldust: kärtsu, mürtsu, pulli,» võttis Heiki kultusbaari võlu kokku.

Artistil on kavas rahvale pakkuda nii mõndagi põnevat, näiteks on tal Arnold Oksmaaga valminud uus lugu, mis Sodiaagis esitusele tuleb.

Kui Oksmaa on kohal, siis saab pulli!

Strippar Marco Tasane kinnitas Elu24-le, et astub Sodiaagis lavale viie looga. «Homme on seal tamp küllaltki suur, esinejaid on palju,» märkis Tasane. Muusik usub, et ees ootab raju lõpupidu. «Kui juba Oksmaa on kohal, siis saab pulli,» naerab ta.

Arnold Oksmaa tegi comeback'i Sodiaagi SuveLõpuSimmanil. FOTO: Elu24

Tasasel on eredalt meeles kahe aasta tagune SuveLõpuSimman, kui Oksmaa üle aastate esimest korda Sodiaagis esines. «Siis oli seal tohutult palju rahvast,» meenutas Tasane.