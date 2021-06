«Juba sel reedel tuleb välja uus singel ning sul on võimalus saada minu käest tore kingipaki, kui arvad ära: 1. Kellega koos me laulame uues laulus? 2. Mis keeles on laul?» kirjutab Elina Nechayeva. Lauljatari sõnul leiab küsimustele vastused jagatud fotodelt. «Looove youuuu😘» lõppes postitus.