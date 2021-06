Soomes avastati suuroperatsiooniga illegaalne automaatrelvade tehas

Üleeile lõi maailmas laineid rahvusvaheline operatsioon, mille käigus vahistati üle 800 inimese. Organiseeritud kuritegevusega seotud inimeste kohta koguti teavet krüpteeritud suhtlusrakendusega Anom, mille lõi tegelikult USA FBI.

Põhjanaabrite juures oli sellega seotud politseioperatsioon aga eriti tulemuslik. Kokku peeti kinni üle 100 kurikaela. Soome politsei saagi hulgas oli ka üle 500 kilogrammi narkootikume ja sadu tuhandeid eurosid kuritegelikku sularaha.

Erakordseima leiuna avastati Tampere laohoonest aga ebaseaduslik relvatehas. Praeguste andmete järgi oli seal kaks töötavat automaatrelva, Creatly printerid ja hulgaliselt relvaosasid. Samuti leiti hoonest moona.

Tolli järelvalve ülema Hannu Sinkkoneni kinnitusel on see väga erakordne leid nii Soome kui Euroopa mastaabis. 3D-printeri olemasolul on kohapeal relvade tootmine kriminaalidele palju lihtsam, kui nende üle piiri smugeldamine.

Selle juhtumiga seoses on vahi all viis inimest. 3D-relvade valmistamine ei ole vaid kriminaalide pärusmaa. Seda toetavad ka omamoodi «relvaanarhistid», kelle väitel on tulirelvade omamine inimõigus.

Selleks jagatakse internetis vabalt tasuta faile, mis on vajalikud relvade 3D-printimiseks. Ka Soomest leitud relvade seas on üks selline FGC-9 (Fu*k Gun Control) automaat, mis töötati välja nii, et seda oleks võimalikult lihtne printida.