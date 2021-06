VAU ⟩ Itaalia eurovisioonivõitjad poseerivad maineka moeajakirja kaanel: fännid on piltidest vaimustuses!

Eurovisiooni võitnud noortebänd Maneskin tegi oma debüüdi kaanestaaridena Vanity Fair esiküljel. Popkultuuri ja moeajakirjale andsid noored ka intervjuu. «Mul on alati olnud väga tugev idee sellest, milline ma tahan olla. Ma keeldusin asjadest, mis tavaliselt määratleti lapsena. Inimesed mu ümber viskasid nalja mu uisutamise, jalgpalli mängimise ja seeliku kandmise pärast. Andsin endale võimaluse olla just selline, milline ma soovisin,» rääkis bändiliige Victoria Vanity Fairile antud intervjuus.

«Pidin seepärast natuke kannatama, kuid mul oli julgust ja täna tean, et just tänu sellele julgusele, oleksin võinud palju rohkem haiget saada, kui oleksin riskinud jätta kõige tähtsama otsuse teistele,» jätkas kitarrist.

Sanremo festivali ja Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud bänd on Itaalia keelse Vanity Fairi kaanestaarid. Noored kirjeldavad end kui artiste, kes on lõpuks vaba põlvkonna sümbol - kes lükkab ümber sildid ja konformismi. Pride kuu raames on väljaanne pühendatud seksuaal - ja soovähemustele, mitmekesisusele ning sallivusele.