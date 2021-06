KLÕPS ⟩ Anne Veski sai tuntud telesaatejuhist vihmavarjuhoidja?

«Õhtu!» saatejuht Piret Laos jagas oma Instagramis lõbusat pilti koos Anne Veskiga . Parasjagu autosse astuva Anne Veski peakohal hoidis Piret rohelist vihmavarju, et glamuurset lauljatari vihmasabina eest hoida. Raplas oli Piret ja «Õhtu!» võttetiim filmimas suvehooaja lustlikku meelelahutussaadet, mille raames reisitakse mööda Eestit ringi ja tuuakse televaatajateni lõbusaid eksperimente ning huumorit.

«Life Goals. Once in a lifetime experience (toim - elueesmärgid, kord elus kogemus),» kirjutati kommentaariumis, mispeale Piret tõdes, et armastab oma tööd. «Staari staarvihmavarjuhoidja,» kirjutas üks.