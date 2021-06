NUNNU KLÕPS ⟩ Malluka pere suurenes ühe imearmsa liikme võrra, kel nimeks Liisu

Kuigi eluke uue pereliikmega on üllatavalt hästi sujunud, tõdeb Mariann Treimann Instagrami loos, et küülikul on üks kummaline komme. «Keegi, kes ütles, et jänesed närivad kõike, siis see tont on ainult mu vaipa närinud,» naljatas Mariann. «Ma ei saa aru, kas ta sööb seda või lihtsalt kaevab selles, aga ta teeb midagi kummalist sellega. Või seal võivad olla ka mingid toidujäänused - ma ei tea,» jätkas blogija.