«Võsu on Ibiza ja Pärnu on Miami… või kuidas see nüüd oligi» kirjutab Grete Paia postituses ja tsiteerib 5miinuse ning Nublu hittloo «(Ei ole) aluspükse» sõnu. Meeldejäävast loost sai 2019. aastal üks menukamaid suvelugusid, mida mängiti vähemalt korra pea igal meelelahutusüritusel.