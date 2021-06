«See luik annab meile kõigile õppetunni - hoolitsegem oma planeedi eest. ⁠Teeme reaalse muutuse ja tegutseme selle kaitsmiseks. See on meie enda teha,» kirjutab The Save Movement Instagramis.

«Meil on loomadelt nii palju õppida, kui inimkond vaid kuulaks,» kirjutas keegi kommentaariumis. «See on südantlõhestav» ja «Me võlgneme inimestena loomadele ja loodusele vabanduse meie hävitavate teguviiside eest,» märkisid teised. Inimesed postituse all tõdesid, et tõenäoliselt üritab lind ehitada omale pesa, kuid paraku ümbritseb teda vaid prügi. ⁠