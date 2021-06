PILDID ⟩ Kuuldused said kinnitust: Kanye West ja supermodellist pruut tähistasid Prantsusmaal mehe sünnipäeva

Paistab, et Kim Kardashian on minevik ja peale veebruaris aset leidnud lahutust, on mees leidnud omale uue kaaslase. Paarikest oli näha rõõmsalt naeratamas ja koos sõbradega mööda hotelliterritooriumi ringi jalutamas. TMZ allikad kinnitasid, et paar on romantiliselt koos, kuid pole teada, kui tõsiselt paar suhet võtab ja mis on nende edasised plaanid.