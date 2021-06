«Päästjad laskusid jäälõhesse 40 meetri sügavusele, kuid see lõhe on sügavam. Nad ei saanud sügavamale minna, kuna see on ohtlik. Dansercoer võib olla selle lõhe põhjas ja arvatavalt on ta surnud,» sõnas Gröönimaa politsei esindaja Fabian Uth Nielsen.