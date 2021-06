Igor Gräzin Eesti-Soome suhetest: asi keerati nässu paari naispoliitiku soperdusena

Viimasel ajal kirgi kütnud Eesti-Soome rändeprobleemi teemal võttis sõna Igor Gräzin, kes end tagasi küll ei hoidnud. Gräzin leidis, et välisminister Eva-Maria Liimetsa pöördumine Euroopa Komisjoni poole seoses Soome kehtestatud reisipiirangutega oli halb tegu.

«See Soome peale kaebamine on Eesti ütlemata loll samm, mis tingitud sellest, et vahepeal satuvad riigi välisministriteks rumalad, harimatud ja viletsa asjatundmisega inimesed,» väidab Gräzin. Ta lisab, et fakt on see, et «selle kaebamisega meie suhted Soomega ei parane kaua aega enam».

Gräzinil on teada probleemide süüdlased: «Asi keerati nässu paari-kolme naispoliitiku soperdusena, kel puudus võimekus olla diplomaat, sõber, kaasatundja ja rahumeelne.»

Kommentaariumis ilmneb aga, et Gräzin ei soovi enda väljaöeldut seostada Mart Helme solvavate sõnavõttudega Soome peaministri Sanna Marini pihta. «Olgu öeldud, et ma ei pidanud Mardi kunagisi kommentaare kuigi adekvaatseteks. Oleks võinud lihtsalt mainida, et peaminister valiti võimalikult vasakult tiivalt. See oleks olnud aus ja mitte kedagi solvav,» arvab Gräzin Helme väidetest, justkui oleks Soomes võimul «huulepulgavalitsus» ja peaminister Sanna Marin on «müüjatüdruk».