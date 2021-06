Terane fänn puurib: kas Grete Paia paljastas värskel pildil rohkem, kui tahtis?

Grete Paia suvised bikiinipildid on rahva hulluks ajanud! Elu24ga võttis ühendust lugeja Jasper, kes oli lauljatari värskeid fotosid puurinud nii kaua, et silme eest kirju.

Etteruttavalt võib öelda, et nii see siiski pole ja pildil midagi siivutut ei näe. Küll aga võib Paia rinnapartiile langev vari jätta mulje, et topi alt paistab midagi roosakat. Loogiline anatoomia kahjuks Jasperi soovmõtlemisega kokku ei lähe!

Paia tunnistab, et saab küll aru, mida Jasper pildil nibuks pidas. «Ma vaatasin ise ka alguses, aga tegin ikka kindlaks, et see on vari. Muidu poleks postitanud,» ütles lauljatar Elu24-le ja lisas, et fännide kujutlusvõimel pole piire.