Veebipoe reset.ee tühjade kätega jäänud klientidele paistab tunneli lõpus valgus

Nüüd on tüssata saanud inimestel ehk isegi paistmas tunneli lõpus valgus, sest algatatud on kriminaalmenetlus, paljud kannatanud on esitanud tsiviilhagid ning prokurör kogub usinalt tõendeid. Jurist Õnneli Matt esindab juhtumis mitut petta saanud klienti ning räägib, et paljude nende püüdlused selles asjas ongi põhimõttelised. «Isegi siis, kui nad seda raha kunagi ei näe, siis nende jaoks on ikkagi oluline see, et juhatuse liige saaks vähemalt ärikeelu või mingi märgi külge või siis riik ikkagi ütleks, et nii ei tohi teha,» räägib Matt. Jurist lisab, et tegelikult ta ka selgitas klientidele, et raha nad kunagi näha ei pruugigi. Ka need, keda Matt ei esinda, kuid kes said veebipoelt eelkõige enne sulgemist petta, saavad nüüd esitada oma kahjunõude prokuratuurile.