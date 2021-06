Rahvas küsib, ekspert vastab: kes maksab kinni elektritõuksiga tehtud liiklusõnnetuse?

«Täna kell 22.30 Noblessneri parklas sõideti minu autole sisse Tuule tõukerattaga. Kui hakkasin tõukeratta juhiga suhtlema, otsustas tema lihtsalt minema sõita. Palun abi selle isiku tuvastamisel, et saaksin asjaga pöörduda politseisse,» palus linlane abi Facebooki grupis «Märgatud Tallinnas».

Elektritõukeratta rendifirma Tuul turundusjuht Victoria Tääker kinnitas, et Tuule rattaga õnnetuse põhjustanud isik vastutab nii autole kui tõukerattale tekitatud kahju eest. Kui aga avarii on põhjustanud autojuht, jääb tema kanda kahju, mis tekitati nii tõukerattaga sõitjale kui Tuule rendirattale.

«Loomulikult on meil olemas oma klientide sõitude andmed, kuid meie ise jälitustööd ei tee ja õnnetuse põhjuste või süüdlase üle ei otsusta. Saame seda teha vaid juhul, kui on alustatud politseiuurimine,» kommenteeris Tääker isiku tuvastamise võimalust.

«Kõigi turvalisuse tagamiseks on ülimalt oluline, et rendifirmat teavitataks koheselt juhtunud õnnetustest. Nii saavad nad avariis osalenud tõukeratta kontrolli ja hooldusesse toimetada, sest õnnetuse tagajärjel ei pruugi ratas enam sõitmiseks turvaline olla,» lisas Tääker.

Kõnealuse postituse teinud isik võttis Tuulega ühendust, kuid lõpuks selgus, et autole sõideti sisse hoopis Bolti tõukerattaga.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse liige Lauri Potsep ütles, et LKF hüvitab kindlustuslepinguta sõidukiga põhjustatud kahju, kuid vaid juhul, kui see sõiduk on liiklusregistris mootorsõidukina registreeritud või oleks pidanud registreeritud olema.