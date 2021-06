Maasikaid ostes petta saanud nõmmekas: andsin raha, võtsin maasikad, kui jäin mõtlema...

«Juhtisin vaevu eesti keelt purssiva venekeelse neiu tähelepanu sellele, et kui hinnasildil on kolm eurot kilo, siis kaalul on hinnaks hoopis neli eurot kilo. «Jah, silt on õige pole.» Läks veidi aega, enne kui aru sain, mida see lause peaks tähendama. Milline on siis õige hind? «Õige hind neli eurot,» teatas müüja ning osutas mingitele tema nina all olevatele ja ainult talle nähatavatele paberitele,» kirjeldab Klink juhtunut.