KUUM KAADER ⟩ Puhkusereisi nautiv Kertu Jukkum näitab ette, kuidas õigeid instapilte teha

Möödunud nädalal võttis maailmarändur Kerttu Jukkum ette järjekordse reisi - sedapuhku Montenegrosse. «Maandusin riigis, millest ma suurt midagi ei tea, aga ometi on siinsed mägised vaated mind alati meelitanud,» avaldas naine. «Sedagi tean, et mesi on siin väärt kraam ning oliiviõli, mida kohalikud peavad paremaks, kui Kreeka oma.»