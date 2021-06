FOTOD ⟩ Tagasi pildil? Mallukas põrutas kallimaga romantilisele minipuhkusele

Mariann Treimann selgitas suhte pausile panemise tagamaid maikuus oma blogis. «Noh… ma võiks öelda, et teate, koroonaaeg ja üks eneseisolatsioon ajab teist taga ja muud sellised vabandused, aga tegelikkus on see, et mulle tundus, et äkki ikka see uus suhe ei ole päris… see,» kirjutas Mariann.