PILDID KOHTUST ⟩ Alari Kivisaar nõuab staarisaate kasvandikult hingeliste kannatuste eest hüvitist

Kõik sai alguse möödunud aastal, kui sotsiaalmeedias levis petitsioon, kus nõuti Alari Kivisaare vallandamist raadio Sky Plus saatejuhi kohalt – põhjus oli see, et Kivisaar kommenteeris USAs mustanahalise George Floydi surma tõttu toimunud massirahutusi.