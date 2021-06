Lauljatar Helen Adamsoni aus pihtimus: olin aastaid segaduses ega saanud aru, kes olen

«Vanemad annavad meid kasvatades oma parima ja nad saavad anda vaid seda, mida nad ise saanud on. Selleks, et laps saaks kasvada heas kontaktis oma tunnete ja vajadustega, vajab ta vanematelt oma tunnete peegeldust,» selgitas Adamson.

«See tähendab, et lapsed ei oska oma emotsioone reguleerida, nad tunnevad emotsioone väga intensiivselt, olgu see viha, kurbus, valu või rõõm. Kuid nad ei oska nendele tunnetele nimetusi anda enne, kui vanemad on neid selles aidanud. Ja kui vanem pole ise oma tunnetega heas kontaktis, ei oska ta kahjuks ka lapse emotsioonidega hakkama saada ning see loob pinnase, kus lapsed hakkavad oma tundeid alla suruma, mis tähendab, et nende mina kaob justkui ära,» jätkas lauljatar.