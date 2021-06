Djokovic ei meenuta just suurima rõõmuga mullust Roland Garrosi finaali, mille ta Nadalile kaotas 0:6, 2:6, 5:7. Tõsi, mehed on pärast seda korra kohtunud ja mai keskel Roomas võitis Nadal «ainult» 7:5, 1:6, 6:3. Kuid Rooma on olnud ka Djokovicile parem paik, seal on ta Nadali vastu kaotusseisus 3:6, Pariisis on aga saanud turniiri 13-kordsest võitjast jagu vaid 2015. aasta veerandfinaalis. Seekord toimub mäng poolfinaalis.