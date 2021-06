Värskelt abiellunud Liis Remmel keerulisest aastast: pikaajalisi plaane enam ei tee

Liis Remmelit (32) tunneme suuresti Linnateatri lavalt ning päris mitmetest filmidest ja sarjadest. Ta on mänginud filmides «Must alpinist», «Võta või jäta» ja «Eestlanna Pariisis». Viimase suurema teleprojektina lõi ta kaasa komöödiasarja «Alo» teises hooajas. Uurisime Liisilt, kuidas tal pärast koroona seljatamist läinud on, kuidas ta puhtjuhuslikult endale «Alo» sarjas osa sai ning millega näitleja praegu hõivatud on.