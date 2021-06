Vabariigi ihaldatuim poissmees Andrei Zevakin avaldas, kas ta ikka on veel poissmees

Andrei Zevakin palus möödunud nädalal Instagramis oma fännidel saata jah-ei vastusega küsimusi. Täna leidis muusikaprodutsent ja juutuuber aja, et mõnele küsimusele ka vastata.

«Kas oled suhtes?» küsis üks Zevakini fänn otsekoheselt ja juutuuber vastas võõrkeeles, «ei, härra, ei, ei, ei.» Samal ajal noogutas Zevakin eitavalt pead.

Selline küsimus suure üllatusena ei tule, sest Zevakini suhtestaatus on fänne huvitanud juba pikemalt.

Juutuuberi lahkuminek lauljatarist kallimast Merilin Mälgust tuli ilmsiks aprilli alguses. Mälk avaldas toona ka lahkumineku põhjuse: noored polnud lihtsalt kokku loodud.

22. aprillil avaldas Elu24 teraste fännide tähelepaneku, et toona lõunamaa päikese all mõnulenud Zevakinile sarnaselt oli puhkusel ka tema kunagine tantsupartner Greta. Seetõttu hakati küsima, kas tärganud on uus armusuhe.

Merilin Mälgu ja Andrei Zevakini suhte purunemine tuli ilmsiks aprilli alguses. FOTO: Konstantin Sednev

Zevakini ja tema tantsupartneri Greta Korju tutvus ulatub vähemalt eelmisse suvesse, kui viimane õpetas juutuuberile selgeks Brigitte Susanne Hundi lõunamaise meelistantsu bachata. Zevakin reageeris mullu kevadel Hundi ja tema toonase tantsutreenerist peika Indreku bachata-videole, mille järel pidi fännide nõudmisel ka ise intiimse tantsu selgeks õppima.

Lapsepõlves võistlustantsuga tegelenud Zevakin valis tantsupartneriks imeilusa Greta, kellega treenis neli nädalat, enne kui sammud selgeks sai. «Ta on lihtsalt imeline, et viitsis oma vabast ajast minuga tegeleda ja kurikuulsa bachata tantsusammud selgeks õpetada,» kiitis juutuuber hiljem videos.

Elu24 kirjakasti laekus küsimusi Zevakini võimaliku armuafääri kohta juba möödunud novembris. «Mis toimub Zevakini ja Merilin Mälgu vahel? Instagramis Andrei Merilini ei laigi ega jälgi, küll aga jälgib ja laigib oma tantsupartnerit Gretat?! Kas paar on lahku minemas?» imestas Elu24 lugeja enam kui pool aastat tagasi.

Õli valas tulle seegi, et Zevakin ei paljastanud täpselt, kuhu on puhkama sõitnud. «Nagu näha, oleme endiselt Hiiumaal,» viskas ta hiljutises videos nalja. See pani fännid küsima, miks juutuuber oma tõelist asukohta varjab.

Elu24 järelepärimise peale selgus, et soojal maal on mõlemad tõesti, kuid üks Türgis ja teine teispool ookeani. «Türgi on üks mu lemmikuid reisikohti ja ilmselt varsti potsatan ka sinna, aga hetkel olen täitsa teisel pool ookeani,» kinnitas Zevakin eelmisel nädalal Elu24-le.

Hiljem selgus, et juutuuberiga on reisil kaasas üks teine blond kaunitar. Neiu vilksas läbi ka Zevakini värskest reaktsioonivideost. «Tere, Eesti rahvas, ma näitan teile oma uut naist, see on mu uus naine Dagni,» tutvustas juutuuber kaunist reisikaaslast vaatajatele.

Kuigi noored saatsid Instagramis teineteisele toona ka südameid, selgus siiski, et Zevakin teeb vaid nalja. «Dagni on tegelikult mulle nagu õde,» avaldas juutuuber. Reisil pole nad kahekesi, vaid suurema sõprade kambaga.